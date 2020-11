Patrimônio dos candidatos nas Eleições 2020 está no Portal do TSE

Nas declarações constam bens em nome próprio, como casas, apartamentos, chácaras, fazendas, carros e motos

Da Redação

Com as campanhas para os cargos de prefeito e vereador entrando na reta final, os eleitores poderão conhecer o patrimônio de cada candidato acessando o DivulgaCandContas, disponível no Portal do Tribunal Superior Eleitoral. A relação detalha valores em dinheiro, investimentos e propriedades.

Na página, é possível conferir os bens de cada postulante e mesmo a evolução patrimonial daqueles que já ocupam cargos públicos e tentam a reeleição. Todos os mais de 550 mil candidatos são obrigados a declarar bens à Justiça Eleitoral.

Nas declarações constam bens em nome próprio, como casas, apartamentos, chácaras, fazendas, carros e motos. Além disso, os políticos também precisam dar transparência aos valores recebidos até os dias atuais em sociedades, participações em empresas, negócios próprios, saldos em contas-correntes, poupanças, ações em bolsa e outras aplicações.

O endereço para conferir os bens é http://divulgacandcontas.tse.jus.br.