Conheça apps criadas por brasileiros que podem ajudar no seu dia a dia

Os aplicativos móveis popularizaram-se e os brasileiros aderiram com tudo a este mercado

Da Redação

Em um cenário em que o advento da indústria da tecnologia vem caracterizando o século XXI, o uso do smartphone democratizou-se nos quatro cantos do globo. Com isso, os aplicativos móveis popularizaram-se e os brasileiros aderiram com tudo a este mercado, seguindo as tendências e criando as suas próprias apps.

Com benefícios não só para o dia a dia das pessoas, mas também para o mercado corporativo, o mundo dos aplicativos destaca-se nos smartphones por ter o potencial de consolidar a imagem das marcas, captar clientes e gerar mais receita. Do ponto de vista pessoal, a grande vantagem destas ferramentas passa pela sua fácil utilização e por simplificar algumas das tarefas do dia a dia.

A presença dos aplicativos no Brasil aparenta ser inabalável e, de acordo com a pesquisa Global App Trends do ano de 2019, apenas 3% dos brasileiros nunca instalou qualquer tipo de app e 38% dos pesquisados afirmou ter instalado uma no último dia e 50% no mês anterior à pesquisa. No que diz respeito aos aplicativos pagos, os números apresentam-se igualmente positivos e o estudo apurou que 21% já tinha adquirido uma app. Além disso, pelo investimento significativo efetuado no mercado dos aplicativos, o país foi reconhecido como o segundo maior investidor do mundo, ficando somente atrás da Indonésia.

Em São Paulo as apps chegam a vários domínios do estado, existindo opções para todo tipo de necessidades ou interesses. Assim, são criados aplicativos de origem totalmente brasileira de maneira a facilitar o dia a dia dos paulistanos. O aplicativo Onde Parar destaca-se neste setor por ter funcionalidades semelhantes às de um GPS e por informar aos habitantes os locais existentes para estacionar e os valores praticados entre os diferentes estacionamentos.

Já a Veja São Paulo é uma app de utilização simples e que se destina a compartilhar espaços como restaurantes, museus ou cinemas. Por sua vez, o aplicativo móvel Aqui Alaga? surge a partir de uma necessidade específica da cidade de São Paulo: as chuvas torrenciais que acontecem no verão e provocam congestionamentos monumentais. Criado pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), as funções deste aplicativo são compartilhar as zonas de São Paulo que estejam alagadas durante a pós as chuvas. Seja para a educação ou para o mundo profissional, também existem opções para quem procura informações sobre determinado tema. Para isso existem aplicativos móveis como o eduCapes, desenvolvido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que disponibiliza trabalhos universitários para acesso gratuito.

Da mobilidade ao entretenimento: existem apps para todo tipo de interesse

O crescimento da indústria dos aplicativos garante a sua expressão no universo da tecnologia mundial e já não há quem viva sem eles. Por se aliarem a diferentes necessidades, surgem constantemente novas tendências que comprovam a inovação deste setor.

Um dos principais focos das apps passa por serem ferramentas que auxiliam o quotidiano de qualquer pessoa. Por isso mesmo, existe o Guia de Rodas, um aplicativo criado para cadeirantes e, desenvolvido pelo paulistano Bruno Mahfuz, foi reconhecido pela Organização das Nações Unidas. Além de dar informações sobre os locais que têm entradas e saídas para brasileiros com mobilidade reduzida, esta ferramenta também fornece detalhes como o tamanho dos banheiros em determinadas instalações.

Por outro lado, existem apps que permitem vigiar o seu animal de estimação mesmo não estando juntos. A PetCam App é umas delas e, disponível para Android, possibilita monitorar o seu animal todo o dia, bastando estar ligado à internet e possuir uma câmera. Por outro lado, a tecnologia desde o início revolucionou o setor dos jogos, e as apps não podiam faltar. Assim, existem aplicativos como o Bit Journey que, desenvolvido pelo brasileiro Marco Moraes, ganha pela sua imagem em 2D. O objetivo deste jogo passa por derrotar o maior número de adversários e está disponível na App Store. A cada dia novos jogos têm chegado ao mercado e o tradicional conceito de cassino fez surgir aplicativos móveis, convertendo-se por completo ao digital. Estas apps destacam-se não só por permitirem jogar em qualquer lugar, mas também por oferecerem bônus exclusivos aos clientes que aderem ao conceito.

Nesse sentido, a indústria tecnológica é definitivamente transversal a todos os campos da vida e com o surgimento dos aplicativos esta tendência veio aumentar. Desde que tenha um dispositivo móvel com um smartphone, pode fazer qualquer coisa em qualquer lugar.