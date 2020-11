Covid-19: Brasil ultrapassa 5,75 milhões de casos

São Paulo também lidera o número de mortes, com 39.907

Da Agência Brasil

Com dados deficitários, o Ministério da Saúde divulgou o levantamento do covid-19 no país nas últimas 24 horas, com 5.748.275 casos totais e 544 novas mortes, totalizando 163.373 óbitos desde o início da pandemia. Há 5.064.344 de pacientes que se recuperados.

Segundo a pasta, o estado de Minas Gerais está há quatro dias sem atualizar o quadro de contaminações e óbitos no estado. Com isso, os números apresentados hoje não refletem o ocorrido em todo país, uma vez que Minas Gerais é um dos estados com mais casos e mortes.

Covid-19 nos estados

São Paulo chegou a 1.150.872 casos. Mesmo há quatro dias sem atualizar o número de casos, Minas Gerais aparece em segundo, com os mesmos 374.651 casos registrados no dia 7 de novembro. Bahia (367.669) e Rio de Janeiro (320.598) aparecem na sequência. O Acre tem o menor número de casos (32.113). Em seguida estão Amapá (53.790) e Roraima (59.586).

São Paulo também lidera o número de mortes, com 39.907. Rio de Janeiro (20.970) e Ceará (9.418) aparecem na sequência. No entanto, quando os dados de Minas Gerais, atualmente com 9.204 óbitos, forem atualizados, o estado pode reaparecer entre os três primeiros. Os estados com menos mortes são Roraima (701), Acre (705) e Amapá (770).