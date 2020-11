Polícia prende um dos autores de homicídio praticado na Cohab 1

Crime ocorreu em 21 de outubro e foi motivado por dívida por drogas

Da Redação

A Polícia Civil de Botucatu elucidou o caso de homicídio praticado na região da Cohab 1, no dia 21 de outubro. Na ocasião, Edi Carlos de Souza Cunha, 39 anos, foi morto a golpes de faca.

Segundo informações da própria polícia, o crime foi motivado por dívida com o tráfico de entorpecentes. Dois homens foram apontados como suspeitos, sendo que um dos autores do ato, de 28 anos, foi detido e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Itatinga. A prisão ocorreu após o mandado de prisão temporário ser expedido em 29 de outubro, anterior ao prazo determinado pela Lei Eleitoral, onde as pessoas só podem ser presas em flagrante a cinco dias das eleições.

O outro autor do homicídio já está com a prisão temporária decretada, sendo que a polícia prossegue na busca do mesmo.