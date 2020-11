Servidores da Unesp receberão o 13º salário em duas etapas; confira as datas

Valores serão creditados em 30 de novembro e 11 de dezembro

Da Redação

Nesta terça-feira (10), o reitor da Unesp, professor Sandro Valentini, anunciou as datas para o pagamento do 13º salário de todos os servidores docentes e técnico-administrativos (CLT e estatutários), o que ocorrerá em duas parcelas, a serem creditadas em 30 de novembro e 11 de dezembro.

No final da gestão, que se encerra em janeiro de 2021, o reitor fez o anúncio para garantir tranquilidade à comunidade universitária, em meio ao momento econômico adverso que teve impacto nas contas da Universidade após o surgimento da pandemia de Covid-19, em março.

Nesta rápida conversa com o Portal da Unesp, Sandro Valentini agradece à comunidade universitária e diz acreditar que a reconquista do equilíbrio das contas da Unesp será fundamental para a Universidade avançar nacional e internacionalmente.

Portal da Unesp: Como foi o trabalho de ajuste fiscal realizado pela sua gestão?

Sandro Valentini: Foi e está sendo intenso. No início da atual gestão, em janeiro de 2017, não havia previsão orçamentária para o décimo terceiro salário. Sergio (Nobre, vice-reitor) e eu, em conjunto com a equipe da Pró-Reitoria de Planejamento Estratégico e Gestão, fizemos um grande esforço conjunto que permitiu a recuperação do equilíbrio orçamentário-financeiro da Universidade, eliminando o déficit orçamentário herdado pela nossa gestão e garantindo o pagamento do 13º salário para todos os servidores docentes e técnico-administrativos, sem exceção. Pelas circunstâncias que vivenciamos em anos anteriores, ter cumprido com esta obrigação, sem dúvida, foi uma grande conquista institucional para a Unesp.

Portal da Unesp: Como podemos explicar o impacto da pandemia de Covid-19, até o momento, nas contas da Universidade ao longo do ano de 2020?

Sandro Valentini: Foi um ano bastante atípico. Mantivemos esse equilíbrio orçamentário-financeiro apesar dos efeitos negativos da pandemia para a economia. Houve queda acentuada da arrecadação do ICMS estadual, nossa principal fonte de receita, nos meses de abril a junho deste ano devido à pandemia da Covid-19, e crescimento da arrecadação do imposto nos últimos quatro meses, em relação aos três meses anteriores. Diante dessa oscilação, as medidas iniciais de contenção de despesas foram importantes para a Universidade. Agora, temos que seguir atentos, pois a pandemia só vai embora de vez com a vacina.

Portal da Unesp: Como viu a tentativa recente de recolhimento do superávit financeiro de 2019 das universidades estaduais paulistas?

Sandro Valentini: Gosto sempre de valorizar o lado positivo. Repetindo o que já havia ocorrido durante a CPI da gestão das universidades instalada em 2019 na Assembleia Legislativa de São Paulo, foi grande a mobilização do Cruesp, da comunidade das universidades estaduais paulistas e de outros setores da sociedade em defesa das universidades paulistas e do sistema ímpar de ciência e inovação que temos no Estado de São Paulo.

Portal da Unesp: Qual é a mensagem que gostaria de passar à comunidade da Unesp?

Sandro Valentini: Primeiramente, temos que agradecer à comunidade universitária pela compreensão durante as dificuldades que passamos juntos e pelo apoio na superação delas. A principal mensagem é a seguinte: certamente, entregaremos a Universidade em uma situação melhor do que a que recebemos, no início de 2017. Com os cerca de 30 anos de autonomia universitária, a Unesp transformou-se em uma universidade de ensino e de pesquisa e a melhor universidade com menos de 50 anos do país, de acordo com os rankings internacionais. A reconquista do equilíbrio das contas da Unesp será fundamental para avançarmos ainda mais no seu prestígio nacional e internacional.