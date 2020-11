FREA, em Avaré, está com inscrições abertas para o vestibular 2021

A inscrição é gratuita

Da Redação

As Faculdades Integradas Regionais de Avaré (FIRA) estão com inscrições abertas para o Vestibular 2021. Arte, Ciências Biológicas, Educação Física (bacharelado e licenciatura), História, Letras, Matemática e Pedagogia são as graduações oferecidas pela instituição de ensino superior.

A FIRA tem como mantenedora a Fundação Regional Educacional de Avaré (FREA), que forma profissionais de qualidade há mais de 50 anos.

Inscrição gratuita

Além de preços acessíveis, a novidade para 2021 é a diminuição do tempo de permanência do aluno na faculdade. A inscrição é gratuita e pode feita pelo site www.fira.edu.br. A plataforma digital permite que o interessado escolha se vai prestar o vestibular de forma presencial, por meio de agendamento, ou online.

A FREA/FIRA fica na Praça Romeu Bretas, nº 163. Outras informações pelos telefones (14) 3711-1828 e (14) 99850-3357.