São Manuel: carro perde freio e invade bar em campo de futebol

Estrutura metálica cedeu e caiu em cima do carro

Da Redação

O motorista de um Chevrolet Corsa perdeu o controle do veículo na Rua dos Andradas, em São Manuel, e colidiu contra um bar. O fato foi no início da manhã desta quinta-feira, 12 de novembro.

Segundo consta, o veículo trafegava pelo local quando perdeu aderência na pista, que é de asfalto e possui traçado ingrime com mão de direção na descida. Colisão foi contra uma estrutura de metal do galpão, sendo que partes caíram em cima do carro.

Apesar do acidente, as duas pessoas ocupantes sofreram pequenos ferimentos. O resgate foi mais minucioso já que parte da estrutura de metal dificultou o acesso da equipe do Corpo de Bombeiros, que analisava os riscos de novas quedas.

Veja o momento da colisão: