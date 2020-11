Chegou a hora: mais de 100 mil eleitores vão às urnas para definir o futuro de Botucatu

Para estas eleições, 101.500 botucatuenses estão aptos a irem às urnas, aumento de 3,43%

Por Flávio Fogueral

Neste domingo, 15 de novembro, mais de 10o mil botucatuenses irão às urnas para escolher seus representantes na Prefeitura e Câmara Municipal. As eleições de 2020, no entanto, serão diferentes, em vista da pandemia de covid-19, primeiro com a mudança de data (originalmente o pleito ocorreria em 4 de outubro) e, em seguida com as campanhas e a votação em si.

São quatro postulantes à Prefeitura Municipal: o atual prefeito Mário Pardini (PSDB) disputa sua reeleição tendo como adversários o ex-prefeito Mário Ielo (PDT) que vai para sua sétima eleição. No esteio, o vereador e ex-presidente da Câmara Municipal, Izaias Colino (PSL), coloca o capital político na sua primeira eleição frente ao Executivo Municipal. Completa a corrida ao Paço Municipal, a candidata pelo PT, Priscila Firmino, também estreando em eleições. Após algumas contestações, indeferimentos por parte da Justiça Eleitoral, como o caso da não permissão dada aos candidatos do Partido da Causa Operária (PCO), e até troca de vice (no caso dos petistas), os quatro postulantes terão seus nomes constados nas urnas neste domingo.

Para estas eleições, 101.500 botucatuenses estão aptos a irem às urnas, aumento de 3,43% em comparação com o último pleito, em 2016, que teve 98.130 eleitores. Na ocasião, 78,15% desse contingente participou das escolhas a prefeito, totalizando 67.088 votos válidos, além de 3.245 votos em branco (4,23%), 6.357 nulos (8,29%). Já para vereador foram 65.859 votos válidos, com 4.857 votos em branco (6,33%) e 5.974 nulos (7,79%).

Quanto ao Legislativo, 150 candidatos disputarão uma das onze vagas para compor a Câmara Municipal. Dois postulantes renunciaram à campanha e outros quatro foram indeferidos. Devido às mudanças nas regras eleitorais, não há mais coligação entre partidos.

A ordem na cédula que estarão nas 328 urnas a serem usadas em Botucatu constará como o primeiro voto a vereador, onde a pessoa poderá digitar o número do (a) candidato (a), o partido (voto em legenda), além das opções de anular ou voto em branco. Na sequência aparece a opção de escolha para prefeito. Em caso de votos em branco ou nulo, o mesmo não será contabilizado para aquele que for o mais votado, como tem sido divulgado em fake news ou postagens em redes sociais. Tal voto é invalidado.

Na 26ª Zona Eleitoral que, além da sede Botucatu, também contempla os municípios de Itatinga e Pardinho, foram convocados mais de 1300 mesários para trabalhar no dia da votação. Além disso, o Cartório Eleitoral disponibilizará o apoio logístico de mais 200 pessoas que auxiliarão na orientação de eleitores, fiscalização, bem como outros serviços. Uma novidade para este ano é que cada seção contará com uma cadeira de rodas para auxiliar na acessibilidade e intérpretes de libras nos locais com maior incidência de pessoas com deficiência auditiva. As urnas já contam com dispositivos como teclas em braile e auxílio sonoro.

Devido à pandemia, a Justiça Eleitoral estendeu em uma hora o horário de votação, sendo das 7 as 17 horas. No entanto, das 7 as 10 horas, serão atendidas pessoas do chamado grupo de risco (idosos, gestantes e portadores de doenças crônicas). Cada eleitor deverá obrigatoriamente usar máscara, levar sua própria caneta e apresentar o documento de identificação com foto à distância para os mesários. Há a opção da versão digital do título de eleitor.

A apuração ocorrerá a partir das 17 horas, sendo que os eleitores podem acompanhar por meio de aplicativos desenvolvidos pela Justiça Eleitoral “Resultados” e “BoletimnaMão”, disponíveis para smartphones Android e iOS. A expectativa é que o resultado seja conhecido em, no máximo, duas horas.