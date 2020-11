Cinco candidatos postulam as prefeituras de Pardinho e Itatinga

São mais de 18 mil eleitores nos dois municípios que integram a 26ª Zona Eleitoral

Da Redação

A 26ª Zona Eleitoral concentra, além de Botucatu, as cidades de Pardinho e Itatinga. Serão 13.597 eleitores aptos a votar em Itatinga, com a disponibilização de 46 urnas. O cargo de prefeito é disputado por três postulantes: João Bosco Borges (DEM), que tenta a reeleição; Diego Batista (PSDB) e Fernando Barbosa (PRTB). As onze vagas disponíveis na Câmara itatinguense serão objetivos de 96 candidatos.

Em Pardinho, 5.491 eleitores aptos a votar em 18 urnas. Cristiano Camargo (PSDB) e Jose Luiz Virginio dos Santos

(Cidadania) disputam a Prefeitura pardinhense. Já para a Câmara Municipal, 48 postulantes concorrem a nove cadeiras.