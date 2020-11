Fundação CASA de Botucatu não terá seção eleitoral; CDP de Itatinga receberá votação

Cartório Eleitoral havia cadastrado inicialmente 150 pessoas aptas a votar no CDP

Da Redação

A Fundação Casa de Botucatu não receberá local de votação por ter 19 pessoas, sendo que o mínimo para que ocorresse a instalação de uma urna seria de 20 votantes. Já o Centro de Detenção Provisória de Itatinga (CDP), o Cartório Eleitoral havia cadastrado inicialmente 150 pessoas aptas a votar.

No entanto, presos com condenações em definitivo têm os direitos políticos cassados enquanto do cumprimento de pena. Outros, foram transferidos para outros CDPs ou mesmo postos em liberdade. Com isso, 57 presos em Itatinga farão as escolhas de candidatos a prefeito e vereador.