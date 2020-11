Gestores do Complexo Hospital das Clínicas participam de reunião para planejamento de 2021

Mais de 70 gestores, incluindo diretores, gerentes e responsáveis por núcleos, apresentaram um resumo das principais atividades

Avaliar o que foi realizado em 2020, estabelecer prioridades de gestão para o ano que está prestes a chegar e permitir que os gestores conheçam melhor o Hospital em que trabalham. Estes foram os objetivos da “III Imersão dos Diretores do HCFMB”, realizada entre os dias 3 e 6 de novembro, em tempo integral, com os gestores do Complexo Autárquico do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), com a organização da Gerência de Relações Institucionais.

O Salão Nobre e a Sala da Congregação da FMB foram os cenários das apresentações presenciais dos gestores escalados em cada período, cumprindo todos os protocolos sanitários contra a Covid-19, enquanto os demais envolvidos puderam acompanhar o andamento das atividades por videoconferência, pela ferramenta Google Meet.

Na abertura das apresentações, o Superintendente do HCFMB, Dr. André Balbi, destacou a importância do evento, que chega à sua terceira edição. “A ideia é avaliar o que aconteceu neste ano e traçar perspectivas para 2021, entendendo e conhecendo o Complexo HC como um todo. Neste ano, fizemos uma analogia a uma grande casa, composta por estruturas, alicerces, paredes e cômodos que, em conjunto, formam uma grande ‘construção’, mostrando a dimensão que o HC atingiu ao longo dos anos”.

A Vice-Diretora da FMB, Prof.ª Titular Jacqueline Costa Teixeira Caramori, esteve presente na imersão em sua abertura oficial e parabenizou a iniciativa. “Desejo que todos valorizem muito este momento em que todos param as suas diversas atividades para discutirem, juntos, o futuro do Hospital. Tenho certeza de que esta semana será muito proveitosa para todos”.

Já o Chefe de Gabinete Dr. José Carlos Souza Trindade Filho, reforçou a importância do planejamento para o êxito dos trabalhos do Hospital. “O mote de nossa gestão sempre foi transparência, organização e humanização e, nestes três anos, houve melhorias em todos estes aspectos. Quando tivemos a última imersão, não imaginávamos o que viria pela frente em 2020, mas esperamos continuar trabalhando com dedicação e afinco, mesmo com todos os desafios”.

Érika Ortolan, Diretora do Departamento de Assistência à Saúde, descreveu a imersão como um processo de crescimento. “É importante mostrar a visão da Assistência para as outras áreas e trocar ideias, sempre no intuito de contribuir com o desenvolvimento de nosso Complexo HC”.

A Diretora do Departamento de Logística de Abastecimento, Karen A. B. Silva, reforçou que, mesmo com a pandemia, os serviços do Hospital não pararam. “Esperamos refletir o que vivemos neste ano, apontar as realizações, enxergar o quanto evoluímos e o que precisamos melhorar, além de planejar as ideias para 2021, para trabalharmos da melhor maneira possível”.

Ao longo da semana, mais de 70 gestores, incluindo diretores, gerentes e responsáveis por núcleos, apresentaram um resumo das principais atividades de seus respectivos setores durante o ano, além de discutir e pontuar propostas de necessidades e investimentos para 2021.