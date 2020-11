Poupatempo orienta população a usar serviços digitais e evitar deslocamento

47% dos cidadãos sem agendamento prévio, procuraram os postos para serviços que já são 100% digitais

Da Redação

A Prodesp – empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo, responsável pela gestão do Poupatempo, desenvolveu um estudo para avaliar os atendimentos realizados nas 75 unidades do Poupatempo, reabertas de forma gradual, desde agosto.

Os dados mostraram que 47% dos cidadãos sem agendamento prévio, procuraram os postos para serviços que já são 100% digitais como licenciamento, renovação de CNH, Carteira de Trabalho e Seguro desemprego.

Das 95 mil pessoas que se deslocaram ao Poupatempo na última semana de outubro, 50 mil poderiam realizar suas solicitações nas plataformas online, por meio do portal – www.poupatempo.sp.gov.br e aplicativo Poupatempo Digital, com segurança e comodidade, sem a necessidade de sair de casa.

Além do licenciamento, hoje totalmente digital, procurado por 17 mil pessoas (19%), os postos também receberam 20 mil interessados (21%) em realizar a renovação da CNH, serviço que já está disponível no processo simplificado. Lembrando, ainda, que de acordo com a deliberação nº 185/2020, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), o motorista com CNH vencida a partir de 19/02 pode continuar circulando normalmente sem multas ou pontos na carteira.

Outros pedidos, que antes mesmo da suspensão temporária dos atendimentos no Poupatempo, em março, estavam em processo digitalização e foram concluídos durante a pandemia, continuam na lista de solicitações frequentes. Foram mais de seis mil pessoas (7%) buscando resolver questões do seguro desemprego, cadastro no banco de vagas de emprego e emissão da Carteira de Trabalho Digital, disponibilizados de forma online.

“Muitos cidadãos comparecem às unidades do Poupatempo sem realmente precisar. Temos mais de 90 opções disponíveis nas plataformas digitais, justamente para facilitar, de todas as formas, quem procura por atendimento, mantendo o mesmo padrão de qualidade e eficiência”, afirma Murilo Macedo, diretor da Prodesp. “O programa, junto ao Governo de São Paulo, segue nessa transformação digital, com a meta de desburocratizar e aperfeiçoar cada vez mais os serviços públicos”.

Com a retomada das atividades presenciais, o Poupatempo reforça diariamente a importância do agendamento para que o cidadão consiga realizar os serviços presenciais. Isso vem sendo feito desde o dia 19/08, pelos veículos de imprensa, nos canais nas mídias sociais da Prodesp e do Poupatempo, e presencialmente, nos postos, quando o cidadão vai sem hora marcada.

Para evitar aglomerações, por conta da pandemia, as unidades atendem com capacidade reduzida, apenas serviços que dependem da presença para coleta biométrica das impressões digitais, foto e assinatura para serem concluídos, como RG, CNH, e de veículos, do Detran.SP.

Serviços Digitais do Poupatempo

O Poupatempo ampliou a oferta de serviços digitais em todo o Estado de São Paulo. Entre as novidades estão mudança ou adição de categoria na CNH, primeira habilitação e liberação de veículos.

Já são mais de 90 opções disponíveis no portal (www.poupatempo.sp.gov.br), nos totens de autoatendimento e também no aplicativo Poupatempo Digital, como primeira habilitação, segunda via e renovação da CNH, adição ou mudança de categoria, liberação de veículo, licenciamento, transferência, IPVA, Atestado de Antecedentes Criminais, Seguro Desemprego, Carteira de Trabalho, Nota Fiscal Paulista, entre outros.

Com navegação intuitiva e poucos cliques, é possível solicitar os serviços através dos canais digitais com praticidade e comodidade, sem a necessidade de sair de casa. O objetivo é desburocratizar cada vez mais os processos, que podem ser resolvidos completamente online.

Com a retomada das atividades do Poupatempo, a partir de agosto, mais de 3,5 milhões de atendimentos foram prestados, em dois meses. Desse total, 2,5 milhões foram online e 1 milhão presencial.

A relação dos serviços digitais está disponível no site – www.poupatempo.sp.gov.br.