Teatro botucatuense tem memória resgatada por série de podcasts

Iniciativa foi viabilizada por meio do edital emergencial de apoio à cultura “Olhar Para Dentro”

Botucatu é uma cidade que se orgulha da tradição cultural, em especial o teatro. Nomes como Kim Marques, Solange Rivas, Jaime Sanchez, Robert Coelho, além de grupos como Chafariz, Octopus, Notívagos Burlescos, entre tantos, foram responsáveis por fazer com que os palcos e tablados botucatuenses fossem repletos de arte e histórias.

Contar tais vivências, bastidores, processo de criação e peculiaridades do teatro é o que motivou o jornalista Sérgio Viana a criar a série de “Podcast Resgate”, disponível nas principais plataformas de streaming de áudio (Spotify, Anchor e Pocket Casts). São quatro episódios com entrevistas e informações que traçam um panorama da produção teatral das últimas três décadas em Botucatu. A iniciativa foi viabilizada por meio do edital emergencial de apoio à cultura local “Olhar Para Dentro”, com recursos do Fundo Municipal de Cultura de Botucatu.

Unindo a linguagem jornalística com uma conversa intimista entre atrizes, diretores, dramaturgos – pessoas que trabalharam na cena do Teatro local -, o jornalista promove completa imersão ao contexto artístico de Botucatu, propondo também ser um documento para as gerações futuras. “A ideia é contar em forma de áudio alguma parte da história recente artística e teatral de Botucatu, justamente através das memórias daqueles que, de fato, construíram e constroem ‘a cena’ local”, explica Viana.

O primeiro episódio do Podcast Resgate é com Solange Rivas, dramaturga e diretora da Companhia Chafariz, que completa 20 anos de existência neste ano. O segundo episódio é com Robert Coelho, também dramaturgo, iluminador e diretor-fundador da Quadrilha de Teatro Notívagos Burlescos. Além deles, também completam esta primeira temporada da série “Resgate” as atrizes Mimi Tortorella, da Cia Beira Serra; e Giovana Hernandes, que integra a Cia Poética.

“Algo muito interessante nas entrevistas é como o personagem de um episódio acaba “aparecendo” nos demais, afinal todos se interligam na composição do movimento cultural botucatuense, de uma geração para outra. O Robert foi dirigido pela Solange, junto ao Kim Marques, e anos depois ele dirigiu a Mimi Tortorella e a Giovanna Hernandes, mas em épocas distintas”, salienta o jornalista.

Para tornar a série acessível e contemplar gerações diferentes, Viana buscou alternativas conectadas a uma nova geração. No caso, o podcast, recurso cada vez mais consumido, além das possibilidades de transpor barreiras geográficas. “A produção e o público deste tipo de conteúdo tem aumentado exponencialmente no Brasil, nos últimos anos. E o processo de entrevistas em áudio permite uma transparência maior por parte do entrevistado, onde sentem-se muito à vontade e dispostos a narrar suas histórias. Pela maior parte de nossa existência as experiências nos palcos e nos bastidores foram passadas através da fala, de geração para geração”, completa.

Ouça os dois primeiros episódios:

Solange Rivas

Robert Coelho

Serviço

Podcasts “Resgate”

Série com quatro episódios

Autor: Sérgio Viana

Links para ouvir:

Anchor – https://anchor.fm/srgio-martins-viana-junior

Spotify – https://open.spotify.com/show/0g6Pg7ybGNFAO9a35vIYtd

Pocket Casts – https://pca.st/kr4mq9q4

RadioPublic – https://radiopublic.com/podcast-resgate-6BLDna

Breaker – https://www.breaker.audio/podcast-resgate