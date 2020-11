Eleitor pode consultar mudança de locais de votação no Estado

O cidadão também pode consultar o local de votação acessando o site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo

O Estado de São Paulo tem 10.802 locais de votação. Em cada um deles são instaladas seções eleitorais. A cada seção corresponde uma urna eletrônica.

Na lista abaixo, o eleitor pode conferir se ocorreu mudança no lugar onde vota. O cidadão também pode consultar o local de votação acessando o site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) e baixando o e-Título. Este aplicativo é a versão digital do título de eleitor. Ele traz diversas informações de interesse do cidadão, tais como os números de zona em que está inscrito e a seção onde vota, além do local de votação.

Confira em tabela as alterações nas seções eleitorais. Algumas mudanças estruturais foram necessárias, devido a reformas de prédio e melhorias de condições de acessibilidade.