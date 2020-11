Atual prefeito foi reeleito com 2369 votos

Do Leia Notícias

Em Pratânia as eleições municipais 2020 já estão definidas. Davi Pires, do PSD, e seu vice, Osmir Felix, do Republicanos, foram reeleitos com 2369 e governarão a cidade por mais quatro anos.

Davi foi o mais votado, em segundo lugar ficou o ex-prefeito Roque Joner, do PL.