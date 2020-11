Bosco obteve 65,22% das intenções, com 6.489 votos

Da Redação

O atual prefeito de Itatinga, João Bosco Borges (Democratas) foi reeleito para mais quatro anos à frente do município. Com a totalidade da apuração, Bosco obteve 65,22% das intenções, com 6.489 votos. Foram considerados válidos, 9.950 votos.

Seu adversário direto, Diego Batista (PSDB), teve 3.070 votos (30,85%). Já Fernando Barbosa (PRTB), teve 391 votos (3,93%).

A Cidade ainda teve 545 votos nulos (5,04%) e 327 em branco (3,02%).