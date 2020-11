Pardini vence eleição em Botucatu com mais de 58 mil votos (85,49%); maior votação da História

Votação de Pardini cresceu 48% se comparado com o obtido em sua primeira eleição

Por Flávio Fogueral

Passava pouco mais da meia-noite de segunda-feira, 16 de novembro, quando a Justiça Eleitoral totalizou os 67.916 votos válidos efetuados nas eleições de Botucatu. Reeleito, o prefeito Mário Pardini consolidou um vitória acachapante ao obter 85,51% da preferência.

Foram 58.541 votos obtidos, mostrando crescimento de 48% se comparado com o obtido em sua primeira eleição, quando recebeu 39.045 votos (58,20%). A reeleição de Pardini sacramenta o predomínio do PSDB na política local, que completará dezesseis anos de gestão em Botucatu, seja no Executivo quanto com predomínio na Câmara Municipal. Todos os quatro ex-presidentes da Casa de Leis eram da legenda.

Surpreende o derretimento do capital político do ex-prefeito Mário Ielo que, após ter precisado recorrer à Justiça para que pudesse se candidatar, após ter a mesma indeferida pela Justiça. Se em 2016 Ielo, mesmo derrotado nas urnas, obteve 32,29% do total, com 21.663 votos. Neste pleito, no entanto, recebeu 5.098 votos, ou 7,45%.

O Partido dos Trabalhadores, que já administrou Botucatu por dois mandatos justamente com Mário Ielo, mostrou pequena recuperação com a iniciante em eleições, Priscila Firmino. Nas eleições de 2016 a legenda arregimentou 1.495 votos (2,23%), nesta edição o percentual aumentou para 2,53%, com 1.731 votos.

Já em sua primeira eleição para o Executivo municipal, o vereador Izaias Colino (hoje no PSL), que galgou sua carreira política pelo próprio PSDB, sendo inclusive presidente da Câmara Municipal, obteve 3.094 votos, representando 4,52% da preferência dos botucatuenses.

Em uma eleição considerada atípica por causa da pandemia de covid-19, o que era previsto se confirmou: o alto número de abstenções. Com 21,85% de ausentes em 2016, este valor cresceu mesmo com a Justiça Eleitoral tendo ampliado o horário de votação e adotado protocolos rígidos de higiene.

Ao todo, as eleições 2020 de Botucatu registraram 75.176 votos, sendo que nulos somaram 4.594 (6,06%) e em branco, 2.731 (3,60%).