Pratânia: duas pessoas morrem após briga em bar

Dois homens foram feridos por golpes de faca, mas um não resistiu

Da Redação

As eleições em Pratânia terminaram em tragédia. Um homem foi morto na noite deste domingo, 15 de novembro, após uma briga em um bar. O crime ocorreu enquanto a apuração eleitoral era efetuada no município.

Consta que a briga ocorreu enquanto algumas pessoas bebiam em um bar, quando as agressões foram efetuadas. Três pessoas foram esfaqueadas, sendo que dois homens, de 25 e 29 anos, e um outro elemento que se envolveu na confusão. Os dois foram atendidos em unidades de saúde de São Manuel e um outro está internado com gravidade no Hospital das Clínicas de Botucatu.

No entanto, um dos feridos não resistiu e veio a óbito. Autor do crime tem 24 anos e foi preso, alegando que a motivação foi dívida por causa de entorpecentes.