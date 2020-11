Última colocada na eleição para a Câmara Municipal, em Botucatu, teve 17 votos

São onze candidatos que, juntos, somam 354 votos

Por Flávio Fogueral

Se por um lado a Câmara Municipal de Botucatu teve alguns vereadores eleitos com mais de 2 mil votos, outros candidatos também arregimentaram votações expressivas mas, devido ao cálculo do coeficiente eleitoral não conquistaram uma vaga para a próxima legislatura. Este é o caso da professora Nora (Noia) do PT, que obteve 1793 votos.

Mas, há aqueles que amargaram a “lanterna” nas votações para o Legislativo. São onze candidatos que, juntos, somam 354 votos. Do total de eleitores aptos a comparecer no pleito, foram registrados para a Câmara, 64.258 votos válidos, correspondendo a 84,79%. No entanto, 5.903 botucatuenses anularam suas escolhas (7,79%) e 5.628 optaram por branco (7,42%).

Por legenda, o Partido Social Liberal (PSL), que apoiou o candidato a prefeito Izaias Colino, teve três postulantes entre os menos votados. Já o PRTB, que também era da base de Colino, também figurou com três candidaturas entre as últimas. Partido de extrema-direita, o Patriotas teve dois nomes na “lanterna”. Completam ainda esta lista o PSD, PT e Rede.

A vereadora que menos concentrou apoio nas urnas foi Rosana Luz (PSL), que teve 17 votos computados. Em seguida, Patrick (PRTB) teve 18 votos, seguido pela Dra. Gladys Barreto (PSL) com 28 intenções. Completam a lista de candidatos com menos de 50 votos, Rosana Lino (PSD, 29), Tuanni Ramos (Patriota, 32), Zuca (Rede, 34), Pastor João Guerreiro Guerra (PRTB, 36), Edson Alves (PSL, 37), Hugo Duraes (Patriota, 37), Dimas Arruda (PRTB, 39) e Zé Pessoa (PT, 47).

Confira os vereadores menos votados nestas eleições:

Rosana Luz (PSL)- 17 votos

Patrick (PRTB)- 18 votos

Dra. Gladys Barreto (PSL)- 28 votos

Rosana Lino (PSD)- 29 votos

Tuanni Ramos (Patriota)- 32 votos

Zuca (Rede)- 34 votos

Pastor João Guerreiro Guerra (PRTB)- 36 votos

Edson Alves (PSL)- 37 votos

Hugo Duraes (Patriota)- 37 votos

Dimas Arruda (PRTB)- 39 votos

Zé Pessoa (PT)- 47 votos