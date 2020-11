Catálogo Nacional de Cursos Técnicos vigente desde 2014 será substituído por novo documento

Publicação deve ficar disponível no portal do MEC depois da homologação

Da Agência Educa Mais Brasil

Para servir como referência para as instituições e redes de ensino para a oferta de cursos técnicos, o Ministério da Educação (MEC) apresentou ao Conselho nacional de Educação (CNE) o novo Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. O documento vai substituir a versão atual, vigente desde 2014. A publicação deve ficar disponível no portal do MEC depois da homologação.

O catálogo foi aprovado na última quinta-feira (12) e deve ser homologado pelo MEC antes de entrar em vigência. A elaboração do documento é feita em conjunto com os sistemas de ensino, instituições de educação profissional e tecnológica, ministérios e órgãos relacionados ao exercício profissional.

O documento será disponibilizado em versão digital e servirá como consulta de todos os cursos reconhecidos pelo MEC e necessidades de aprendizado para cada área.

Atualmente, 227 cursos distribuídos em 13 eixos tecnológicos são registrados com informações sobre perfil profissional dos egressos, campos de atuação, carga horária, legislações profissionais correlatas, entre outros. Na versão que espera a homologação, serão 215 cursos, também distribuídos em 13 eixos.