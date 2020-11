Decreto prorroga quarentena no estado de SP até 16 de dezembro

Classificação sem alteração até 30 de novembro, mantendo as regiões do estado nas fases amarela ou verde

Da Redação

O Governo de São Paulo informa que o decreto 65.295, publicado no Diário Oficial nesta terça-feira (17), prorroga a quarentena no estado até 16 de dezembro, assim como vem fazendo desde o início da pandemia do novo coronavírus.

Conforme consta no texto, o funcionamento de comércios e serviços continuará seguindo o determinado pelo Plano São Paulo (Decreto 64.994), com classificação sem alteração até 30 de novembro, mantendo as regiões do estado nas fases amarela ou verde.

As regras do Plano São Paulo e o mapa de classificação de todo o estado estão disponíveis em https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/.

O Plano São Paulo norteia a retomada consciente da economia e do cotidiano da população, com a premissa da segurança, prevenção, e garantia da assistência, aliada ao incentivo à manutenção das atitudes essenciais como higienização das mãos, ambientes, além da obrigatoriedade do uso de máscara e, sobretudo, do fortalecimento da rede hospitalar.