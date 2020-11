Educação para Jovens e Adultos está com inscrições abertas para 2021

Modalidade de ensino é voltada para quem não pôde concluir estudos durante idade escolar

Da Redação

Estão abertas as matrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), o popular supletivo. A informação é da Secretaria Municipal da Educação.

A modalidade de ensino é voltada para quem não pôde concluir os estudos durante a idade escolar. Interessados podem cursar do 1º ao 5º ano e do 6º ao 9º ano no primeiro semestre de 2021.

As inscrições vão até 22 de dezembro. Outras informações podem ser obtidas nas escolas municipais “Maria Thereza Picalho” (Dondoca), “Flávio Nascimento” e “Fausto Rodrigues”. Contato pelos telefones (14) 3733-7017, (14) 3733-5333 e (14) 3732-7541, respectivamente.