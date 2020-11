Suspensão de atendimento presencial na Prefeitura é estendida até 29 de novembro

Esta é a 14ª suspensão do atendimento presencial nas atividades realizadas na sede do Executivo

Da Redação

Os atendimentos presenciais nos serviços oferecidos na sede da Prefeitura Municipal, bem como em secretarias e espaços da administração pública estão suspensos ao público até 29 de novembro, conforme o Decreto nº 12.128 assinado pelo prefeito Mário Pardini (PSDB) e publicado no Semanário Oficial de 13 de novembro.

Esta é a 14ª suspensão do atendimento presencial nas atividades realizadas na sede do Executivo municipal, desde a emissão do primeiro decreto, em 18 de março. As medidas são para evitar a proliferação do novo coronavírus tanto em funcionários quanto ao público que precisa de atendimento na sede da Prefeitura ou nas diversas secretarias, espalhadas pelo município.

Segundo a Prefeitura, a medida não se aplica aos equipamentos de saúde e de segurança. Os serviços realizados ao ar livre, como os desempenhados pela Secretaria de Infraestrutura (obras, limpeza pública, zeladoria, jardinagem, e outros) também continuarão a ser executados sem alterações.

Servidores municipais, mesmo com o fechamento dos prédios públicos, continuarão atuando de casa, em sistema de home-office. O contato entre a população e o serviço público poderá ser feito através dos telefones e endereços de e-mail.