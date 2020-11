Uber Comfort, com carros mais espaçosos, chega em Botucatu

Modalidade conta com modelos de carros mais espaçosos

Da Redação

O Uber Comfort , o novo produto de viagens mais premium disponível no app da Uber, começou a funcionar nesta segunda-feira, 16 de novembro, em Botucatu. A modalidade conta com modelos de carros mais espaçosos e permite aos usuários informar o motorista parceiro suas preferências antes da viagem começar.

O Uber Comfort foi desenvolvido pensando em usuários frequentes do aplicativo, que já confiam na Uber no dia a dia, mas que desejam um pouco de conforto extra –seja para chegar com mais tranquilidade ao destino, participar de uma reunião de trabalho no trajeto ou relaxar antes de uma ocasião especial.

A nova categoria aprimora a experiência dos usuários da Uber em Botucatu por meio de recursos como:

• Carros mais modernos: só serão aceitos carros de determinados modelos e fabricantes

• Espaço extra: os modelos aceitos no Uber Comfort têm requisitos mínimos para permitir conforto extra com maior espaço interno

• Preferências do usuário: é possível informar o motorista, com antecedência, se deseja conversar durante a viagem ou se procura um momento para descansar em silêncio. Também é possível informar a temperatura desejada do ar-condicionado, porém atualmente a política de prevenção à Covid-19 da Uber orienta que todas as viagens devem ser feitas com as janelas do carro abertas para ventilação

• Motoristas mais experientes: os parceiros do Comfort precisam ter utilizado o app da Uber para fazer viagens mais de 100 vezes e média mínima de avaliações dadas pelos usuários

Ao solicitar uma viagem Uber Comfort, o usuário pode selecionar suas preferências diretamente no aplicativo, que exibe uma tela com opções pré-definidas. Após definir as preferências, as informações são enviadas para o aplicativo do motorista parceiro, que pode consultá-las para preparar o veículo antes mesmo da viagem começar.

A seleção de preferências pelo usuário é opcional, assim como o atendimento delas pelos motoristas parceiros. O recurso foi desenhado para facilitar a comunicação entre as partes e foi implementado para ajudar os motoristas parceiros a atenderem as expectativas de seus passageiros, dentro da política de respeito mútuo do Código da Comunidade Uber – que busca assegurar que tanto motoristas quanto usuários tenham viagens cinco estrelas.

Para proporcionar o conforto extra e compensar os motoristas parceiros, as viagens de Uber Comfort terão preço maior do que as viagens do UberX.

Desde o início da pandemia, a Uber implementou diversas iniciativas de prevenção à Covid-19 no Brasil, incluindo a verificação do uso de máscaras por selfie antes das viagens e um investimento superior a R﹩ 50 milhões em medidas voltadas aos parceiros, como assistência financeira e reembolso de itens como máscara e álcool em gel.