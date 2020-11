Ambulatório de Síndrome Respiratória de Avaré está com novo horário de funcionamento

Atendimento ao público agora é de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas

Da Redação

O Ambulatório de Síndrome Respiratória está com novo horário de funcionamento, informa a Secretaria Municipal da Saúde. O espaço localizado no Centro de Saúde I, popularmente conhecido como Postão da Rua Acre, recepciona pacientes com falta de ar, um dos sintomas dos casos graves de Covid-19.

O atendimento ao público agora é de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas. Não há expediente aos sábados, domingos e feriados. A entrada é exclusivamente pela Rua São Paulo, ressalta a pasta.