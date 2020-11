Bauru: chuva provoca prejuízos e destelha estádio do Noroeste

Cerca de 45% da cobertura de arquibancadas foram arrancadas pela força do vento

Da Redação

A chuva forte com ventania ocorrida em Bauru na noite deste domingo (15) deixou rastros de destruição no Estádio Alfredo de Castilho, a casa do Esporte Clube Noroeste. Cerca de 45% da cobertura de arquibancadas foram arrancadas pela força do vento e arremessadas em direção às cabines de imprensa e o setor de bilheterias, provocando ainda mais avarias.

O Noroeste faz um chamamento público para que empresas especializadas neste tipo de reforma procurem o clube com urgência, para orçamento e reparos com contrapartida de patrocínio e anúncios durante a temporada de 2021. O WhatsApp é 14 99721-1104.