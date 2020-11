Botucatu: revestimento da parede de um dos “iglus” do Espaço Cultural desaba após chuva

Nenhuma pessoa foi ferida, tendo em vista que o Espaço Cultural não está com atividades abertas

Por Flávio Fogueral

Parte do revestimento de concreto da parede de uma das salas que integram o Espaço Cultural “Dr. Gabriel Marão” cedeu na manhã desta quarta-feira, 18 de novembro, em Botucatu. O local era usado como auditório e sala de projeção ao Cine Janelas.

Queda foi um dos efeitos da chuva que atingiu a Cidade no início da noite de terça-feira, 17 de novembro. Equipes da Prefeitura estiveram logo após o fato para a retirada do entulho formado pelo material que caiu. Algumas das placas de concreto se desprenderam totalmente.

Apesar do fato, nenhuma pessoa foi ferida, tendo em vista que o Espaço Cultural não está com atividades abertas ao público devido à pandemia de covid-19. Ainda não se sabe os estragos no interior da sala e nem se equipamentos ou acervo do Cine Janelas foram afetados.

Em 9 de novembro de 2020, requerimento apresentado pela vereadora Rose Ielo (PDT) solicitava medidas quanto às rachaduras que apareciam na estrutura dos chamados “iglus” e de trincas existentes em algumas salas do complexo que compõe o Espaço Cultural. O documento, aprovado pela Câmara Municipal, foi encaminhado diretamente à Secretaria de Cultura e Defesa Civil do município.

Procurada, a Prefeitura Municipal salientou que “a Secretaria de Infraestrutura já realizou a remoção do revestimento externo que se desprendeu de um dos iglus do Espaço Cultural, devido as fortes chuvas da última terça-feira, 17. Não houve danos internos no prédio, que possui serviço periódico de manutenção”.