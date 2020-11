Cascata da Marta será reaberta ao público

Complexo passou sete meses fechado devido a Pandemia de Covid-19

Da Redação

Após sete meses inacessível ao público devido a Pandemia de Covid-19, o Parque Natural Cascata da Marta será reaberto ao público. Anúncio deve ser feito pela Prefeitura Municipal nesta sexta-feira, 18 de novembro.

O complexo, que passou por extensivo processo de revitalização que demorou mais de uma década, é uma das principais opções de lazer em Botucatu e região.

O acesso foi proibido com a Pandemia de Covid-19. No entanto, outros locais públicos como o Parque Municipal localizado no Jardim Paraíso recebiam a população.

Horários de visitação e normas para os frequentadores ainda serão fornecidos pela Prefeitura, em caso de confirmação de reabertura. No entanto, cogita-se que o mesmo esteja aberto de terça a domingo, das 9 as 17 horas.