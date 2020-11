Comércio de Botucatu define horário para o final de ano

O horário especial tem início em 27 de novembro, com a realização da Black Friday

Da Redação

Após semanas de negociações, os Sindicatos do Comércio Varejista (Sincomércio) e dos Empregados no Comércio Varejista (Sincomerciários) de Botucatu definiram o calendário de funcionamento das lojas para o final de ano. Devido à pandemia de covid-19, algumas precauções foram adotadas, respeitando as limitações impostas pelo Plano SP de flexibilização da economia.

O horário especial tem início em 27 de novembro, com a realização da Black Friday, onde as lojas funcionarão das 9 as 22 horas. Este período continuará em 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 e 23 de dezembro. Outra opção será das 9 as 20 horas, que ocorrerá nos dias 7, 8, 9, 10 e 11 de dezembro.

Já nos dias 5, 12, 19, 24, 26 e 31 de dezembro, as lojas de Botucatu atenderão das 9 as 17 horas, mesmo período nos domingos de 13 e 20 de dezembro. Nos dias 6 e 27 não haverá funcionamento do comércio, bem como em 25 de dezembro (Natal).