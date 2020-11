Concessionária instala novas placas de alerta a presença de tamanduás na Gastão Dal Farra

Mobilização por melhorias ocorreu após casos de atropelamentos de animais silvestres na região

Por Flávio Fogueral

A rodovia vicinal Gastão Dal Farra foi palco, nos últimos dois meses, de recentes acidentes que vitimaram quatro tamanduás-bandeiras e uma cachorra do mato. A via, sob concessão, tem passado crescimento urbano e obras de insfraestrutura em seu entorno, o que tem feito com que animais passassem a circular com maior frequência.

Todos os acidentes foram com atropelamentos, onde motoristas se evadiram do local. Em alguns casos, os animais foram socorridos por moradores ou mesmo já se encontravam mortos nas margens da rodovia. Algumas manifestações populares ocorreram em Botucatu pedindo providências, o que, em um primeiro momento ocasionou a instalação de duas placas de alertas para a travessia de animais. Até mesmo pinturas em solo foram efetuadas pedindo cuidado aos motoristas.

Diversos requerimentos também tiveram protocolos na Câmara Municipal, com pedidos que variavam desde instalação de sinalização adequada, barreiras para segurança e travessias de animais, bem como pedidos de explicações e de impacto ambiental se os atropelamentos têm relação direta com as obras de construção da barragem do Rio Pardo.

Outra melhoria, observada nos últimos dias, foi a colocação de quatro grandes placas alertando novamente para a travessia de animais. O ícone, ao invés do tradicional cervo (figura usada internacionalmente) traz a estampa de um tamanduá-bandeira. A sinalização está em dois pontos distintos, nas duas mãos de direção: na confluência entre a Gastão Dal Farra e a estrada rural que dá acesso a Pardinho, nas proximidades da Escola Municipal Elda Moscogliato; e também no acesso à Avenida Odilon Cassetari, que conecta a rodovia ao Complexo Turístico do Véu da Noiva, onde a represa está sendo construída.

