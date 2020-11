Etecs e Fatecs divulgam o calendário dos processos seletivos para 2021

O ingresso se dará novamente pela análise do histórico escolar, sem a realização de prova presencial ou online

Da Redação

O Centro Paula Souza divulga o calendário dos processos seletivos das Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais para o primeiro semestre de 2021. Assim como ocorreu na última edição do Vestibulinho e do Vestibular, o ingresso se dará novamente pela análise do histórico escolar, sem a realização de prova presencial ou online.

A mudança do critério se fez necessária para atender ao distanciamento social, recomendado pelo Governo do Estado de São Paulo e autoridades sanitárias, visando preservar a saúde dos candidatos, e observando as notas atribuídas aos estudantes antes da pandemia.

As datas para as inscrições dos dois processos seletivos são diferentes e ambos serão realizados somente pelos canais oficiais: vestibulinhoetec.com.br e vestibularfatec.com.br. Os interessados devem ler atentamente os Manuais do Candidato que estarão disponíveis nos sites, antes de fazer a inscrição.

Confira os calendários do Vestibulinho das Etecs e do Vestibular das Fatecs:

Vestibulinho das Etecs para o primeiro semestre de 2021

De 19 a 23 de novembro – Pedidos de redução da taxa de inscrição e envio da documentação comprobatória até as 15 horas do último dia, por meio digital, via upload, no site vestibulinhoetec.com.br;

De 24 de novembro a 14 de dezembro – Inscrições para processo seletivo até as 15 horas do último dia no site do Vestibulinho;

1º de dezembro – Resultado dos pedidos de redução da taxa de inscrição no site do Vestibulinho;

31 de dezembro – Divulgação da lista preliminar de inscrições deferidas e indeferidas;

4 e 5 de janeiro de 2021 – Período de recurso dos candidatos para regularizarem a situação de indeferimento;

14 de janeiro de 2021 – Divulgação da lista de convocados para a prova de aptidão para os cursos técnicos de Canto, Dança, Regência e Teatro;

15 de janeiro de 2021 – Prova de aptidão dos cursos técnicos de Canto, Dança, Regência e Teatro;

19 de janeiro de 2021 – Divulgação da lista de classificação geral e convocação para envio dos documentos de matrícula;

20 e 21 de janeiro de 2021 – Matrícula dos convocados na 1ª lista;

22 de janeiro de 2021 – Divulgação da lista de classificação dos convocados na 1ª chamada dos cursos técnicos de Canto, Dança, Regência e Teatro, e envio dos documentos de matrícula;

26 e 27 de janeiro de 2021 – Matrícula dos convocados na 1ª chamada dos cursos técnicos de Canto, Dança, Regência e Teatro, e envio de documentação no Portal do Candidato;

29 de janeiro de 2021 – Divulgação da 2ª lista de convocação;

1º e 2 de fevereiro de 2021 – Matrícula da 2ª lista de convocação;

2 de fevereiro de 2021 – Divulgação dos convocados na 2ª chamada dos cursos técnicos de Canto, Dança, Regência e Teatro;

3 e 4 de fevereiro de 2021 – Matrícula dos convocados na 2ª chamada dos cursos técnicos de Canto, Dança, Regência e Teatro, e envio de documentação no Portal do Candidato;

Mais informações: www.vestibulinhoetec.com.br.

Vestibular das Fatecs para o primeiro semestre de 2021

De 19 a 23 de novembro – Pedidos de isenção e redução da taxa de inscrição e envio da documentação comprobatória até as 15 horas do último dia, por meio digital, via upload, no site vestibularfatec.com.br;

De 25 de novembro a 15 de dezembro – Inscrições para processo seletivo até as 15 horas do último dia no site do Vestibular;

1º de dezembro – Resultado dos pedidos de isenção e redução da taxa de inscrição no site do Vestibular;

30 de dezembro – Divulgação da lista preliminar de inscrições deferidas e indeferidas;

4 e 5 de janeiro de 2021 – Período de recurso dos candidatos para regularizarem a situação de indeferimento;

20 de janeiro de 2021 – Divulgação da lista de classificação geral e da 1ª lista de convocação dos candidatos;

21 e 22 de janeiro de 2021 – Envio de documentos para matrícula;

28 e 29 janeiro de 2021 – Matrícula dos convocados na 1ª lista;

1º de fevereiro de 2021 – Divulgação da 2ª lista de convocação;

2 de fevereiro de 2021 – Matrícula dos convocados na 2ª lista;

Mais informações: vestibularfatec.com.br.