Ginásio Paralímpico passa por últimos retoques antes da inauguração

Novo espaço terá capacidade para receber até 800 pessoas

Da Redação

A Secretaria Municipal de Esporte e Promoção da Qualidade de Vida realiza os últimos ajustes no mais novo espaço esportivo da Cidade, o Ginásio Paralímpico.

Após a aquisição das tabelas de basquete, traves de futebol, rede de proteção, e instalação de gradis e placar eletrônico, o espaço esportivo passa pelas últimas marcações na superfície da quadra e nas arquibancadas.

Localizado ao lado do Ginásio Municipal “Mário Covas Júnior”, o novo espaço terá quadra com dimensões oficiais de 40 por 20 metros e capacidade para receber até 800 pessoas. Ele se junta ao Centro de Inclusão, composto por diversas instalações, incluindo duas piscinas para o tratamento de pessoas com deficiência.