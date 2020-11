MEC e Capes ofertam curso de produção textual para professores do ensino fundamental

A capacitação tem 120 horas de duração e é dividida em 12 módulos

Da Agência Educa Mais Brasil

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e a Secretaria de Alfabetização (Sealf), do Ministério da Educação (MEC), lançaram o curso gratuito de produção de texto para ampliar o repertório de professores do 2º ao 5º ano do ensino fundamental. Interessados devem se inscrever, exclusivamente, pela plataforma virtual Avamec.

O curso integra o programa Tempo de Aprender, da Secretaria de Alfabetização, e é umas das ações que correspondem à execução da Política Nacional de Alfabetização (PNA), instituída pelo Decreto nº 9.765, de 2019, que elenca a produção de escrita como um dos seis componentes essenciais da alfabetização.

A capacitação tem 120 horas de duração e é dividida em 12 módulos que abordam temas como comunicação e atuação, interpretação de fatos: causa e efeito, assunto e conclusão, manipulando notícias, entre outros.

Entre os conteúdos programáticos constam atividades sobre o emprego correto da pontuação, conjugação de verbos, concordância, regência, conjunções e locuções, entre outras regras de gramática fundamentais para a compreensão, interpretação e redação.

“A CAPES apoia essa iniciativa que estimula a capacitação dos professores e refletirá diretamente na melhoria da alfabetização das nossas crianças. A parceria tem como objetivo a promoção de políticas públicas educacionais de qualidade, um dos compromissos firmados pelo governo federal em prol da educação brasileira”, explica Benedito Aguiar, presidente da Fundação.

