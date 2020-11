São Manuel: mulher de 72 anos denuncia o próprio filho por meio de aplicativo

As equipes se deslocaram até o local georeferenciado pelo aplicativo

Da Redação

Na noite de terça feira (17), uma mulher de 72 anos, temendo por sua vida acionou o aplicativo “ Está acontecendo”, desenvolvido pela Guarda Civil de São Manuel. A mesma estava sendo agredida pelo próprio filho.

Diante da solicitação o CCO (Centro de Controle Operacional) da GCM acionou de imediato as equipes de área compostas pelos agentes, GCMs Sub CMT Freitas e Souza com apoio dos GCMs Paulino e Matheus. As equipes se deslocaram até o local georeferenciado pelo aplicativo e localizaram a vítima, que informou ter medidas protetivas contra o filho de 42 anos, que no período da manhã desta mesma data compareceu a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), onde havia registrado Boletim de Ocorrência contra seu filho por ameaças e injuria, sendo requerido as medidas protetivas.

Contudo por volta das 22 horas seu filho invadiu a residência da mãe em visível estado de embriaguez descumprindo a medida protetiva, de forma agressiva e descontrolada passou a gritar, ameaçar e a ofender a vítima e temendo por sua vida acionou A GCM através do aplicativo de celular.

Durante a abordagem o agressor completamente descontrolado resistiu à prisão, sendo necessário o uso de força proporcional, porém foi imobilizado e conduzido ao plantão policial na cidade de Botucatu, sendo preso pelo descumprimento das medidas protetivas e encaminhado a cadeia pública de Itatinga.