Botucatu: motorista é preso por dirigir alcoolizado na contramão em rodovia

Fato ocorreu por volta das 3 horas no trevo que liga a via com a rodovia vicinal Antonio Butgnoli

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu deteve na madrugada desta quinta-feira, 19 de novembro, um homem de 39 anos que dirigia na contramão na Rodovia Marechal Rondon (SP 300). O fato ocorreu por volta das 3 horas no trevo que liga a via com a rodovia vicinal Antonio Butignoli.

Consta que a viatura da GCM, ao realizar patrulha na região, averiguou o carro na pista contrária à permitida. Fez a aproximação e solicitou a parada do mesmo. O motorista apresentava embriaguez visível e, indagado, preferiu permanecer calado. O mesmo foi encaminhado ao Plantão Policial, onde foi elaborado Boletim de Ocorrência e posteriormente encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Itatinga.

Pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir embriagado tem penalidades que vão desde detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.