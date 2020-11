Prefeitura cogita demolição de pontes em projeto de readequação do Ribeirão Lavapés

As pontes estão presentes no trecho entre as Ruas Visconde do Rio Branco e Monsenhor Ferrari

Da Redação

A Prefeitura de Botucatu assegurou nesta semana a contratação de um projeto executivo visando estudo de readequação em mais 6 pontes no curso do Rio Lavapés, na região central da Cidade.

O objetivo principal é continuar o trabalho de melhora da cessão hídrica do Rio. O projeto prevê todo o cálculo hidráulico da calha e poderá apontar necessidade de demolição e reconstrução dessas pontes.

As pontes estão presentes no trecho entre as Ruas Visconde do Rio Branco e Monsenhor Ferrari.

O projeto deverá ficar pronto em 90 dias, quando se iniciará a busca por recursos para viabilização da obra, que futuramente se juntará a segunda etapa do Parque Linear.