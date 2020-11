São Manuel: prorrogado prazo para solicitar isenção do IPTU

A medida foi oficializada pela Lei Municipal nº 4531/2020

Da Redação

A Prefeitura Municipal de São Manuel prorrogou o prazo para entrada no pedido de isenção do IPTU e taxas para aposentados e pensionistas até o próximo dia 15 de dezembro do corrente ano.

A medida foi oficializada pela Lei Municipal nº 4531/2020, aprovada pela Câmara Municipal e sancionada e promulgada pelo prefeito Ricardo Salaro, em decorrência da pandemia do novo Coronavírus. O pedido é referente ao exercício financeiro de 2021.