Para Black Friday, Shopping Botucatu terá horário estendido de linhas de ônibus

Linhas 205 Cohab / Vl. Paulista e 206 Monte Mor / Vl Assumpção sairão do shopping à meia-noite

Da Redação

Os clientes e colaboradores do Shopping Botucatu contarão com horário estendido de ônibus urbano no dia 27 de novembro, sexta-feira. Neste dia, as linhas 205 Cohab / Vl. Paulista e 206 Monte Mor / Vl Assumpção sairão do shopping à meia-noite.

A iniciativa visa atender o público e funcionários que estarão presentes no empreendimento na sexta-feira da Semana Colorida.

Serviço – O estacionamento do shopping é gratuito. Mais informações sobre as linhas de ônibus urbanos ligue Semutran: 3813-3515.