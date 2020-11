Pedretti Neto será a segunda escola estadual a adotar sistema integral de ensino em Botucatu

Atualmente, a EE José Pedretti Neto possui quase 400 alunos matriculados

Por Flávio Fogueral

Mais uma escola estadual de Ensino Médio adotará o sistema integral de ensino a partir de 2021. A EE “Professor José Pedretti Neto”, na Boa Vista, integra a lista de mais de 400 estabelecimentos vinculados à Secretaria Estadual da Educação que terão mudanças em sua forma de atendimento aos alunos.

A nova modalidade passa a ser aplicada a partir de fevereiro de 2021, ou quando do início do ano letivo presencial. A confirmação foi dada no início do mês pelo governador João Dória e já divulgada pela Secretaria de Estado da Educação. Com isso, a Cidade passa a ter duas escolas em período integral vinculadas ao sistema estadual de ensino (a EE Dom Lúcio Antunes de Souza foi a primeira), além de outras oito da rede municipal.

Atualmente, a EE José Pedretti Neto possui quase 400 alunos matriculados entre o 6º e 9º ano do Ensino Fundamental e no Ensino Médio. Concentra, ainda, 44 funcionários entre professores e colaboradores técnicos. Para pleitear se tornar uma escola em tempo integral, a unidade passou por alguns critérios avaliativos como ter mais de doze salas de aulas e atender a uma comunidade com maior vulnerabilidade socioeconômica.

Pelo sistema implantado, os estudantes passam a ter uma matriz curricular diferenciada que inclui projeto de vida, orientação de estudos e práticas experimentais. Há ainda clubes juvenis de acordo com temas de interesse como dança, xadrez e debates.

Os alunos contam com o apoio do professor tutor para reforço acadêmico e na orientação do projeto de vida. Também frequentarão disciplinas eletivas escolhidas de acordo com seus objetivos. A carga horária é de até nove horas e meia – na rede regular, a jornada é de cinco horas e quinze minutos.

Os professores do PEI atuam em regime de dedicação exclusiva e, para isso, recebem gratificação salarial de 75%, inclusive sobre o que foi incorporado durante sua carreira.