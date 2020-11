Secretaria de Educação inicia cobertura de quadra da Escola do Cambuí

A expectativa é de que já no início do ano letivo de 2021 o local esteja totalmente pronto

Da Redação

A Secretaria Municipal de Educação iniciou a construção da cobertura da quadra poliesportiva da EMEFI Profª Leonor Bicudo Vizenzzotto, localizada no Jardim Cambuí.

A expectativa é de que já no início do ano letivo de 2021 o local esteja totalmente pronto e liberado para o uso dos 190 alunos do 1º ao 5º ano da escola.

A cobertura, produzida em material metálico, oferecerá mais conforto aos alunos e proteção da ação do sol e da chuva.

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Integral Profª Leonor Bicudo Vizenzzotto foi a primeira escola municipal a oferecer atendimento em regime de período integral a alunos da Rede Municipal.