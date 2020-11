Crescem os cuidados com a saúde bucal, aponta pesquisa do IBGE

Em 2019, 69,7% das pessoas de 18 anos ou mais de idade avaliaram a sua saúde bucal como boa ou muito boa

Da Redação

Em 2019, a proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que escovava os dentes pelo menos duas vezes por dia (93,6%) cresceu em relação a 2013 (89,1%). Já a proporção de adultos que usavam escova de dentes, pasta de dente e fio dental para a limpeza dos dentes era 63,0%. Entre os homens foi de 57,6% e, entre as mulheres, 67,7%.

Das pessoas de 18 anos ou mais de idade, 50,7% trocavam a escova de dente por uma nova com menos de três meses de uso. Entre os mais jovens, esse hábito foi mais frequente que entre os mais velhos, assim como entre as pessoas com maior nível de instrução.

Em 2019, 69,7% das pessoas de 18 anos ou mais de idade avaliaram a sua saúde bucal como boa ou muito boa. As estimativas variaram de 62,2%, no Nordeste, a 74,3%, no Sul. A PNS 2019 estimou que, naquele ano, 78,2 milhões de pessoas com 18 anos ou mais de idade haviam feito uma consulta odontológica nos últimos 12 meses anteriores à data da entrevista.

Praticamente um em cada três adultos (33,0%) usava algum tipo de prótese dentária (33,4%, em 2013). Apesar de as mulheres terem revelado melhor prevenção à saúde bucal, foram elas as que mais perderam dentes e as que mais usavam prótese dentária, em 2019, (37,1% ante 28,4% entre os homens).