Inep disponibiliza materiais de apoio para o Enem 2020

Exame está marcado para os dias 17 e 24 de janeiro de 2021 (versão impressa)

Da Redação

A dois meses do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, participantes podem acessar diversos conteúdos para se prepararem para esta edição do exame. Responsável pela aplicação do Enem, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibiliza uma série de materiais que servem de suporte aos estudos de quem vai fazer as provas.

O exame está marcado para os dias 17 e 24 de janeiro de 2021 (versão impressa) e 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021 (versão digital). Ao todo, 5.783.357 inscrições foram confirmadas para o Enem 2020. Desse total, 5.783.357 correspondem a inscritos na versão impressa do exame, enquanto 96.086 pessoas optaram por fazer a versão digital.

Acessibilidade

Por meio da Plataforma Videoprova em Libras, ainda é possível acessar todas as questões das provas passadas em Língua Brasileira de Sinais. A Cartilha do Participante, com orientações sobre a redação, também possui uma versão direcionada à comunidade surda que tem Libras como primeira língua. Os participantes podem acessar o material pelo canal do Inep no YouTube.

Ao todo, 52.598 pessoas solicitaram, em geral, algum tipo de atendimento especializado para o Enem 2020. Desse total, 1.353 declararam ser surdos e 2.487 informaram possuir deficiência auditiva.

Canais de informação

Entre os canais de informação sobre o exame, encontra-se o aplicativo do Enem, que reúne dados da inscrição, cronograma e alertas, além de permitir que o participante confira o local de prova e, após o exame, tenha acesso ao gabarito e ao resultado. No aplicativo, o participante pode fazer um simulado do exame.

Já no site do Enem, é possível verificar cronograma, dicas para antes, durante e depois da prova, além de ter acesso a um espaço com as perguntas frequentes sobre o exame. No Sistema Enem, o participante também pode acessar diversas informações desde o momento da inscrição até a divulgação dos resultados. A página do Enem, no portal do Inep, reúne toda a legislação do exame, além de outros documentos.

Enem

Promovido anualmente pelo Inep desde 1998, o Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar ao término da educação básica. A estrutura do exame conta com uma redação e 45 questões em cada prova das quatro áreas de conhecimento: linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; e matemática e suas tecnologias.

Acesse as provas e os gabaritos de edições anteriores

Acesse a Matriz de Referência do Enem

Acesse o Manual de correção da redação

Acesse as Cartilhas do Participante

Estude pelas questões da videoprova em Libras

Confira a playlist Enem em Libras | Canal do Inep no Youtube

Acesse a Página do Participante

Acesse o site do Enem

Baixe o aplicativo do Enem

Acesse o Perguntas Frequentes do Enem

Saiba mais sobre o Enem