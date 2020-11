Comércio de São Manuel define horários para o final de ano

Horários serão especiais durante o período que antecede as festividades natalinas

Na última quinta-feira, 19, foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município o Decreto que autoriza o funcionamento do comércio em horários especiais durante o período que antecede as festividades natalinas em São Manuel.

De 07 de dezembro de 2020 a 02 de janeiro de 2021, o comércio atenderá nos seguintes horários: de 07 a 11/12, das 09h às 20h; de 14 a 18/12, das 09h às 22h; de 21 a 23/12, das 09h às 22h; de 28 a 30/12, das 09h às 18h; dias 12 e 19/12 (sábados), das 09h às 17h; dias 13 e 20/12 (domingos), das 09h às 17h; dias 06 e 27/12 (domingos), fechado; dias 24 e 31/12, das 09h às 17h; dias 25 e 26/12, fechado; e dias 01 e 02/01, fechado.