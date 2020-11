Erosão próxima a cabeceira de ponte no Jardim Cambuí preocupa; Sabesp diz que reparo será realizado

Reparos devem ser feitos nos próximos dias segundo a Sabesp

Do Leia Notícias

Um leitor enviou foto de erosão na margem próxima à cabeceira da ponte no Jardim Cambuí, em Botucatu. O denunciante disse temer que ocorra um desabamento.

A reportagem entrou em contato com a Sabesp, responsável pela situação, que, através da Comunicação, informou que “devido às fortes chuvas que atingiram Botucatu nos últimos dias, o rompimento da estrutura de proteção do talude na margem do córrego. A Companhia já acionou a empresa responsável pela estrutura para que o reparo seja iniciado. No local há uma rede de esgoto que passa sobre a ponte, que não sofreu qualquer dano nem houve vazamentos”.