Sabesp registrou lucro no 3º trimestre de R$ 421,6 milhões

Empresa reverteu o prejuízo observado no primeiro trimestre

Da Redação

A Sabesp realizou no terceiro trimestre de 2020 investimentos que totalizaram R$ 1,078 bilhão, acumulando R$ 3,118 bilhões investidos ao longo do ano. A manutenção desse ritmo, mesmo com os reflexos da instabilidade econômica agravada pela pandemia da Covid-19, indica que a empresa vem avançando para atingir a meta de investir R$ 3,5 bilhões em 2020 – o que a posiciona como a empresa que mais investe (30%) em saneamento do Brasil.

No terceiro trimestre de 2020, a Companhia registrou lucro líquido de R$ 421,6 milhões, revertendo o prejuízo observado no primeiro trimestre. Essa recuperação de receitas se deve à gestão disciplinada de custos, que foram reduzidos desde o início da pandemia em R$ 450 milhões.

“Nosso lucro líquido foi de R$ 422 milhões neste trimestre, com isso absorvemos totalmente o prejuízo que tivemos no primeiro trimestre em função da desvalorização do real. Hoje já acumulamos lucro de R$ 142 milhões no ano”, disse o diretor-presidente da Sabesp, Benedito Braga, durante teleconferência para a apresentação dos resultados financeiros na terça-feira (17/11).

Ele também chamou a atenção para os valores investidos pela Companhia. “Pudemos manter nosso plano de investimentos dentro de uma pandemia em que muitas empresas tiveram dificuldades importantíssimas. Em termos de investimentos, totalizamos R$ 1,1 bilhão no terceiro trimestre e o acumulado no ano de R$ 3,1 bilhões. Até o fim do ano chegaremos aos R$ 3,5 bilhões previstos”.

Entre investimentos que vêm sendo realizados, Braga reafirmou o compromisso da Sabesp com o trabalho do Novo Rio Pinheiros, o programa que tem como objetivo despoluir o rio até 2022 e conectar 532 mil famílias à rede de coleta e tratamento de esgoto. Até agora, 77 mil delas já têm saneamento.

O diretor-presidente da Sabesp também destacou ações sustentáveis e em sintonia com a economia circular, entre as quais a prestação de serviços de tratamento e destinação final do lixo no município de Diadema, para transformação do lixo orgânico em combustível derivado de resíduo; e a implantação na cidade de São Paulo de uma usina de reciclagem para produção de base asfáltica a partir de resíduos de obras de saneamento, uma solução moderna e sustentável que vai melhorar a qualidade da reposição do pavimento em vias públicas e reduzir o descarte de resíduos sólidos em aterros.

Ações ESG

A Sabesp foi incluída em outubro entre as 11 empresas com ações em bolsa que mantêm gestões responsáveis do ponto de vista social, ambiental e de governança. A relação elaborada pelo BB Investimentos tem o objetivo de atender a demanda crescente de investidores interessados em direcionar suas aplicações financeiras para corporações com as melhores notas ESG, a sigla em inglês para as políticas voltadas para meio ambiente, sociedade e governança. Entre as 11 instituições listadas na Seleção BB ESG, a Sabesp é a única empresa de capital misto.

Exposição cambial

A apresentação dos resultados financeiros também mostrou que, dentro da estratégia da Sabesp de reduzir a exposição cambial, a Companhia fez em 30 de setembro o resgate antecipado do Eurobônus no total de US$ 350 milhões. Também foi feita a troca de moeda de contrato com o BID de US$ 494 milhões para R$ 2,8 bilhões. Com essas iniciativas, a dívida em moeda estrangeria caiu de 49% para 25% na comparação entre o terceiro trimestre de 2019 e o mesmo período de 2020.