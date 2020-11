Conheça os professores da Unesp classificados entre os mais influentes do mundo

Levantamento foi publicado recentemente por pesquisadores da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos

Na última semana, professores da Unesp de Botucatu foram classificados como integrantes de um restrito grupo de pesquisadores mais influentes do mundo. O levantamento foi publicado recentemente por pesquisadores da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e por um ranking global divulgado pela Clarivate Analytics, consultoria britânica.

Para o levantamento, a considera pesquisadores de 21 campos das ciências e toma como base trabalhos com muitas citações produzidos durante os últimos 11 anos. Neste ano, o período considerado vai de janeiro de 2009 a dezembro de 2019.

A Unesp de Botucatu teve oito professores classificados no restrito grupo dos mais influentes: Marcello Fabiano de Franco (até 1996), da Faculdade de Medicina de Botucatu; José Maurício Sforcin, do Instituto de Biociências de Botucatu; Hélio Amante Miot, da Faculdade de Medicina de Botucatu; José Luiz Stape, da Faculdade de Ciências Agronômicas; Clayton Alcarde Alvares, da Faculdade de Ciências Agronômicas; Leonardo Fonseca Castro de Brito, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia; Alessandro Francisco Talamini do Amarante, do Instituto de Biociências de Botucatu e José Luiz Moraes Vasconcelos, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia.

As informações sobre a carreira acadêmica de cada professor está disponível na Plataforma Lattes, padrão nacional no registro da vida pregressa e atual dos estudantes e pesquisadores do país, e é hoje adotado pela maioria das instituições de fomento, universidades e institutos de pesquisa do País.

Confira abaixo a lista dos professores e suas linhas de pesquisa e atuação:

Marcello Fabiano de Franco (até 1996), da Faculdade de Medicina de Botucatu: Graduado em medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP -1964), fez doutorado em patologia na antiga Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu (FCMBB – 1972), livre-docência na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1976), pós-doutorado no Kennedy Institute of Rheumatology, Londres (1973-1975), pós-doutorado na Universidade do Texas (1985) e pós-doutorado no Research Center for Pathogenic Fungi and Microbial Toxicoses, no Japão (1988). Foi professor titular da FMB até 1996 e, posteriormente, professor titular da Universidade Federal de São Paulo. Atuou como consultor científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), da Fundação Oswaldo Cruz e de revistas científicas nacionais e internacionais. Faleceu em 23 de agosto de 2017.

José Maurício Sforcin, do Instituto de Biociências de Botucatu: graduado em Ciências Biológicas, IB, UNESP, Campus de Botucatu (1989), mestre em Ciências Biológicas (Bioquímica), FMRP, USP, Campus de Ribeirão Preto (1992), e doutor em Nutrição e Produção Animal, FMVZ, UNESP, Campus de Botucatu (1996). É Professor Associado (livre-docente) do Instituto de Biociências, UNESP, Campus de Botucatu, desde maio de 2006. Responsável pelo Laboratório de Imunomodulação por Produtos Naturais (LIPNA), e tem experiência na área de Imunologia, com ênfase em Imunologia Aplicada, investigando principalmente a ação da própolis e outros produtos naturais.

Hélio Amante Miot, da Faculdade de Medicina de Botucatu: concluiu o doutorado em Patologia pela Universidade de São Paulo em 2005 e a livre-docência em Dermatologia pela FMB-Unesp em 20 14. Atualmente é Docente RDIDP (Professor Adjunto) do Departamento de Dermatologia e Radioterapia da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho; orientador de mestrado e doutorado dos Programas de Pós-graduação em Patologia e de Fisiopatologia em Clínica Médica (Nível 5 da CAPES). É membro efetivo da Sociedade Brasileira de Dermatologia e International Fellow da American Academy of Dermatology. É parecerista do American Journal of Clinical Dermatology, Journal of the American Academy of Dermatology, Journal of European Academy of Dermatology and Venereology, Anais Brasileiros de Dermatologia e Dermatologic Surgery. Editor de área clínica dos Anais Brasileiros de Dermatologia. Publicou 257 artigos em periódicos especializados e 340 trabalhos em anais de eventos. Possui 10 capítulos de livros e 2 livros publicados. Possui 8 softwares e outros 178 itens de produção técnica. Participou de 4 eventos no exterior e 92 no Brasil. Orientou 30 trabalhos de iniciação científica na área de Medicina. Recebeu 72 prêmios e/ou homenagens. Entre 2001 e 2016 participou de 13 projetos de pesquisa, sendo que coordenou 8 destes. Atualmente participa de 5 projetos de pesquisa. Atua na área de Medicina, com ênfase em Dermatologia, repelentes de insetos e análise de imagens. Em suas atividades profissionais interagiu com 139 colaboradores em coautorias de trabalhos científicos. Bolsista de produtividade em pesquisa PQ-1D (CNPq).

José Luiz Stape, da Faculdade de Ciências Agronômicas: é Gerente Executivo de Tecnologia da Suzano Celulose e Papel e professor de pós-graduação da Unesp. Concluiu o doutorado em Forest Sciences – Colorado State University em 2002, e foi professor Doutor em Silvicultura na Universidade de São Paulo de 1995 a 2008 e da NCSU de 2008 a 2015. Na USP foi coordenador do curso de Engenharia Florestal e coordenador das Estações Experimentais Florestais da USP. Publicou 114 artigos em periódicos especializados e 113 trabalhos em anais de eventos. Possui 8 capítulos de livros e 3 livro publicados. Possui 1 software. Participou de dezenas de eventos no exterior e no Brasil. Orientou 5 dissertações de mestrado e 2 de doutorado, além de ter orientado mais de 35 trabalhos de iniciação científica e conclusão de curso na área de Recursos Florestais e Engenharia Florestal. Recebeu 8 prêmios ou homenagens. Atualmente participa de 6 projetos de pesquisa, sendo que coordena 5 destes. Atua na área de Recursos Florestais e Engenharia Florestal. Em suas atividades profissionais interagiu com 95 colaboradores em co-autorias de trabalhos científicos. Em seu currículo Lattes os termos mais frequentes na contextualização da produção científica, tecnológica e artístico-cultural são: modelagem ecofisiológica, produtividade, Preparo de Solo, nutrição florestal, espaçamento, plantações, solos florestais, brotação, Produtividade Florestal, delineamento sistemático e ervas daninhas.

Clayton Alcarde Alvares, da Faculdade de Ciências Agronômicas: Engenheiro Florestal pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ), Universidade de São Paulo (USP), Piracicaba, 2006. Durante a graduação realizou estágios científicos no Laboratório de Ecologia Isotópica (CENA/USP), Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal (ESALQ/USP), Laboratório de Silvicultura Urbana (ESALQ/USP), e Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais (IPEF). Foi monitor e bolsista do Programa Pró-Aluno do Centro de Informática do Campus Luiz de Queiroz; (CIAGRI/USP). Foi bolsista FAPESP na graduação e na pós-graduação. É doutor em Recursos Florestais pela ESALQ/USP e com período sanduíche na North Carolina State University (NCSU). Recebeu menção honrosa, em 2005, no Simpósio Internacional de Iniciação Científica da USP, e em 2009 e 2013, no Simpósio de Geoestatística Aplicada às Ciências Agrárias. Entre 2011 e 2014 foi pesquisador do IPEF e da Forest Productivity Cooperative (FPC), em Piracicaba-SP. Entre 2014 e 2015 foi pós-doutorando na NCSU em Raleigh-NC, EUA. Atualmente é Gerente P&D da área de Metadados e Modelagem Ecológica na Suzano S.A. Desde 2019 é Professor e Orientador do Programa de Pós-graduação Ciência Florestal, Universidade Estadual “Júlio Mesquita Filho”- UNESP, Faculdade de Ciências Agronômicas – Campus de Botucatu. Participou de diversas reuniões técnico-científicas. Publicou mais de 60 artigos científicos e mais de 100 trabalhos em congressos e simpósios.

Leonardo Fonseca Castro de Brito, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia: Possui graduação em Medicina Veterinaria pela Universidade Federal de Uberlândia(1997), mestrado em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho(2000), doutorado em Veterinary Medicine pela University of Saskatchewan(2006) e mestrado-profissionalizante em Veterinary Medicine pela University of Saskatchewan(2002). Tem experiência na área de Medicina Veterinária, com ênfase em Reprodução Animal. Atuando principalmente nos seguintes temas: bovino, Andrologia, sêmen, Fertilizacao in vitro.

Alessandro Francisco Talamini do Amarante, do Instituto de Biociências de Botucatu: possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Pelotas (1986), mestrado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1988) e doutorado em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1996). Atualmente é Professor Titular do Departamento de Parasitologia, Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Tem experiência na área de Medicina Veterinária, com ênfase em Doenças Parasitárias de Animais, atuando principalmente no seguinte tema: epidemiologia, diagnóstico e profilaxia das parasitoses de ruminantes. (Texto informado pelo autor)

José Lu iz Moraes Vasconcelos, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia: Possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Minas Gerais (1980), mestrado em Zootecnia pela Universidade Federal de Minas Gerais (1985) e doutorado em Zootecnia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1998). Atualmente é Professor Adjunto II (Livre Docente) do Depto. Produção Animal, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ), da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho UNESP), campus de Botucatu-SP-Brasil. Tem experiência na área de Medicina Veterinária, com ênfase em Fisiopatologia da Reprodução Animal, atuando principalmente nos seguintes temas: sincronização, progesterona, vacas leiteiras, eficiência reprodutiva e bovinos.

