Cursos gratuitos: FGV disponibiliza formações de curta duração a distância

Inscrição deve ser feita diretamente no site da Fundação

Da Agência Educa Mais Brasil

Cursos sobre democracia, liberdade de expressão e direitos nos meios digitais estão sendo oferecidos gratuitamente pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). As formações são de curta duração e totalmente a distância.

Não há processo seletivo e ao obter nota igual ou superior a sete o sistema gera uma declaração que possibilitará comprovar a participação do estudante. As inscrições devem ser realizadas através do site da FGV.

As formações possuem caráter autoinstrucionais – ou seja, sem o acompanhamento de um tutor, sendo o aluno responsável por acessar os materiais e cumprir com as atividades – e têm como objetivo apontar noções básicas sobre os assuntos tratados, fundamentais para estudantes do Ensino Superior, profissionais da área de Direito e docentes de Ensino Médio e Ensino Fundamental II.

Veja, abaixo, a relação dos cursos ofertados:

Liberdade de Expressão: debate os limites e os desafios introduzidos pela popularização do uso da internet. Do significado de liberdade de expressão aos desdobramentos desse princípio na web, o curso mostra como identificar os limites da liberdade em situações concretas.

Acesso à Informação: apresenta como o uso da tecnologia pode conscientizar sobre os direitos humanos digitais. O curso aborda também a Lei de Acesso à Informação (LAI), o direito à informações de qualidade e o combate à desinformação.

Imagem e Direitos na Web: aborda o uso de fotografias não autorizadas, compartilhamento de imagens embaraçosas e edição de imagens para parecer reais. O curso também apresenta questões jurídicas relativas à produção, reprodução, manipulação e compartilhamento de imagens na web.

Democracia Digital: expõe como as práticas de mobilização e de transformação social se alteraram com a integração das tecnologias digitais ao cotidiano e aborda o cenário da democracia digital no Brasil.

Termos de Uso e Políticas de Privacidade: debate como são criados e a importância dos termos de uso e serviço, muitas vezes negligenciados pelos usuários de internet. Tema fundamental para a educação de crianças e jovens que, muitas vezes, concordam com contratos sem terem lido.