Fundação CASA de Botucatu contará com testes periódicos de Covid-19

Iniciativa será estendida aos servidores

Da Redação

O centro da Fundação CASA Botucatu (DRS) fechou recentemente uma parceria com a Secretaria de Saúde do Município para realizar, quinzenalmente, o teste RT-PCR, que detecta a presença de infecção por Covid-19.

A testagem do Coronavírus foi realizada inicialmente com os adolescentes, no mês de abril, e o resultado foi negativo para todos. Por isso, em articulação com a prefeitura, adotou-se a iniciativa de agendar testagens frequentes com os servidores, para que se reduza o risco de ocorrer a disseminação do vírus entre servidores e adolescentes.

A cada 15 dias, os profissionais do CASA deverão comparecer aos postos de saúde municipais para coletar as secreções da garganta, nariz e faringe com um swab (instrumento que lembra um cotonete). Os resultados saem em torno de 72 horas depois da coleta.

Como explica a encarregada técnica do CASA, Terezinha Belluta, todos os servidores passarão por esse procedimento. “Para conseguirmos atingir a todos, agendamos nos primeiros horários para os plantões noturnos. Para os agentes que estão em plantão e/ou que residem fora do município, contaremos com o apoio do grupo da segurança da regional”, comentou.

Segundo ainda a encarregada, a iniciativa está trazendo bons resultados. “90% dos servidores estão comparecendo com regularidade aos agendamentos, apesar de não haver obrigatoriedade. É uma garantia e uma segurança a mais para todos, tanto familiares que vem visitar os adolescentes como também para os próprios jovens e demais servidores do centro”, concluiu.

O CASA Botucatu possui a sua gestão compartilhada com a OSC São Francisco de Assis -Ação Comunitária e Promoção Social (ACOP).