Ponte na Emílio Cani é liberada para o tráfego; recuperação de pontes atingidas pela chuva de fevereiro chega a 87%

Ponte tem estrutura em que os vãos e alturas maiores, o que garantirá maior vazão das águas do ribeirão

Por Flávio Fogueral

A chuva de 10 de fevereiro danificou ou mesmo destruiu completamente dezenas de pontes nas áreas urbana e rural de Botucatu. Foram meses de trabalhos para a reconstrução das estruturas de muitas destas estruturas de ligação entre diversos bairros da Cidade. Algumas já estão normalizadas, como a do Salgueiro, na Avenida Petrarca Bachi, entregue em agosto.

Agora, a ponte que passa pelo Ribeirão Lavapés na Rua Emílio Cani está, desde meados de novembro, totalmente liberada para o trânsito de veículos e também a travessia de pedestres. A demolição ocorreu em março e, segundo postagem do prefeito Mário Pardini (PSDB), à época, integrava os planos do Executivo de adequação ao Parque Linear.

A ponte tem estrutura em que os vãos e alturas maiores, o que garantirá maior vazão das águas do ribeirão. Pela nova estrutura, há proteção lateral para dividir o passeio entre pedestres e motoristas. Segundo a Prefeitura, o valor da obra da Emílio Cani está dentro do projeto de viabilização do Parque Linear do Ribeirão Lavapés. Além desta, outras duas (Coronel Fernando Prestes e Antônio Bernardo) também integram os valores do parque, que terão investimentos em R$ 12 milhões que também consistem na a regulação hidráulica.

Confira imagens da ponte da Rua Emílio Cani

A entrega da ponte da Rua Dr. Emílio Cani vai amenizando os impactos no trânsito e conexão entre os diversos bairros de Botucatu. Por causa da crise climática, 41 pontes nas áreas urbana e rural foram danificadas sendo que, conforme confirmado pelo Poder Público, 87% (36 pontes) foram recuperadas.

Além desta estrutura, outras cinco ainda passam por obras de readequação ou mesmo reconstrução total na área urbana, como é o caso da Rua Dr. Raphael Sampaio, na Boa Vista, totalmente levada pelas águas. Segundo previsão da Prefeitura a entrega deve ocorrer nos primeiros meses de 2021.

Há também previsões preliminares de que a ponte na Rua Coronel Fernando Prestes (a poucos metros da existente na Emilio Cani) esteja concluída ainda em dezembro. Já as das Ruas Ediberto Roque Scorsin e da Antônio Bernardes, a expectativa é que até o final do ano sejam liberadas. Totalmente levada pelas águas do Córrego Água Fria, a ponte da Rua dos Costas ainda passa por obras e deverá ser concluída nos primeiros meses de 2021.

Paralelo à recuperação das estruturas, ocorre o trabalho de construção de uma nova ponte, na Rua Ediberto Roque Sforcin com a João Miguel Rafael, cuja previsão de término é para o início de 2021.

Veja imagens da ponte Rua Coronel Fernando Prestes: