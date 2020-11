Prefeitura aplicou testes rápidos de covid-19 em 4 mil botucatuenses; 5% apresentaram o vírus

Nesta nova etapa, o inquérito será ampliado para toda a população

Da Redação

A Prefeitura de Botucatu, através da Secretaria Municipal de Saúde, está ampliando a testagem para Covid-19 no Município. Além dos testes RT-PCR, que são feitos em pessoas com sintomas gripais, a Prefeitura vem realizando um inquérito epidemiológico para pessoas sem sintomas.

Já foram realizados cerca de 4 mil testes rápidos segmentados para profissionais das áreas do transporte coletivo, supermercados, comércio, comunidade religiosa, servidores públicos das áreas da Infraestrutura, Educação, Administrativo e Saúde, tanto da rede pública e privada, além de agentes da Guarda Civil Municipal. Do total, cerca de 5% dos testados apresentaram anticorpos para a Covid-19, ou seja, já tiveram contato com a doença.

Nesta nova etapa, o inquérito será ampliado para toda a população. Qualquer pessoa pode fazer o teste, desde que não apresente sintomas gripais. Os testes são feitos após agendamento prévio por meio dos telefones: (14) 99617-4037 (WhatsApp); 99671-3776; 99720- 2936 e (14) 3811 1100 – ramal 27. Também é possível agendar pelo e-mail educacaoemsaude@botucatu.sp.gov.br. É importante que o interessado use apenas um meio para agendar, para evitar duplicidade de cadastro.

No momento do agendamento é solicitado o nome completo, a data de nascimento e o telefone para contato. Os testes ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13 às 16h45.

Pessoas com sintomas gripais devem agendar o teste tipo RT-PCR através da Central Coronavírus, pelo telefone (14) 3811-1519.